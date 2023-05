Passo falso per la Reale Mutua: tre punti portano Urania sull'1-1. Ora la serie si sposta a Milano

Non riesce a ripetersi la Reale Mutua Torino che in Gara 2 viene sconfitta con il punteggio di 87-84. L’Urania Milano, quindi, pareggia la serie. Miglior realizzatore dei gialloblù è stato Simone Zanotti, autore di 18. Ora la serie si trasferisce in Lombardia, con Gara 3 in programma venerdì e Gara 4 programmata per domenica.

Ci pensa Pullazi dall’angolo ad aprire le marcature della partita, ma Zanotti dall’altra parte riavvicina Torino (3-2). Si sblocca anche Jackson che appoggia il canestro del 5-4. Pullazi e Zanotti segnano da tre punti e Torino resta sul -1 (8-7 dopo 4’ di primo quarto). Un parziale di 5-0 firmato Amato e Pullazi spinge l’Urania sul 16-9 e coach Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Vencato segna la tripla e Torino torna sul -4 (18-14 a 2’30” dalla prima pausa). Montano segna da tre punti, ma dall’altra parte il rientrante Poser segna il canestro del -7 (23-16), che diventa -4 grazie alla tripla di Pepe. Il primo quarto si chiude sul 23-19 in favore di Milano.

Il secondo quarto si apre con un parziale di 6-0 in favore della Reale Mutua che vale il vantaggio gialloblù (25-23) e dopo appena 1’ di gioco coach Villa è costretto a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Montano sblocca l’Urania con la tripla, ma Mayfield con tre liberi tiene Torino in vantaggio (28-26). Potts segna cinque punti consecutivi e questo permette ai milanesi di avere un possesso pieno di vantaggio (31-28 dopo 3’). Un parziale di 7-0 firmato Taflaj e Schina riporta i ragazzi di coach Ciani davanti nel punteggio sul 36-34 e la panchina milanese ferma nuovamente la partita. Si entra negli ultimi 2’ del primo tempo sul 37-36 in favore dell’Urania Milano. Quattro punti in fila di Zanotti fissano il punteggio all’intervallo sul 43-41 in favore della Reale Mutua.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga la partita riprende con una tripla di Potts da una parte e di Jackson dall’altra (46-44). Jackson continua a segnare e la Reale Mutua tocca il +7 (52-35 dopo 3’ di gioco). Sul canestro di Zanotti che vale il 55-47 in favore di Torino la panchina milanese decide di fermare la partita con il time-out. Al rientro in campo Amato segna due triple consecutive e Milano torna sul -2 (55-53 a metà periodo). La rimonta di Milano viene completata dal gioco da tre punti di Hill, che impatta la partita a quota 56. L’Urania va in vantaggio grazie al solito Amato (61-58), ma Mayfield riduce il gap ad un solo punto. Milano aumenta il gap andando sul +7 (67-60 a 1’ dall’ultima pausa), ma Poser segna quattro punti in fila che valgono il -3 gialloblù che chiudono il terzo quarto sul 67-64 in favore dell’Urania.

L’ultimo periodo si apre con il canestro in penetrazione di Schina che riporta Torino sul -1 (67-66). Piunti segna da tre punti e Milano torna sul +4 (72-68). Jackson segna in acrobazia e la Reale Mutua torna nuovamente sul -1 (72-71 dopo 4’ di gioco). La partita continua sui binari dell’equilibrio fino al canestro di Montano che vale il +4 milanese (77-73). Amato segna in penetrazione e l’Urania va sul +6 (80-74 a 3’ dalla fine della partita). Si entra nell’ultimo minuto di partita con Milano in vantaggio 82-78. Schina segna il canestro del -2, non trema la mano di Hill dalla lunetta, ma De Vico insacca la tripla del -1 (84-83) a 6” dalla fine. Milano però non trema e si porta a casa Gara 2 con il punteggio di 87-84.

Reale Mutua Basket Torino - Urania Milano 84-87 (19-23, 43-41, 64-67)

Reale Mutua Torino: Mayfield 6, Fea NE, Vencato 3, Taflaj 6, Ruà NE, Schina 9, Jackson JR. 15, Poser 11, De Vico 10, Beltramino NE, Pepe 6, Zanotti 18. All.: Franco Ciani.

Urania Milano: Potts 13, Piunti 7, Ebeling 3, Valsecchi, Hill 15, Amato 19, Montano 16, Ciccarelli NE, Marra NE, Pullazi 14, Cavallero. All.: Davide Villa.

"Partita ad alta intensità e ad alto livello fisico e atletico - è il commento di coach Franco Ciani -. Milano ha messo la partita su un piano più congeniale a loro per ritmo e struttura dei quintetti. In difesa abbiamo concesso troppo al tiro da tre specialmente nei primi due quarti, è stato un errore che abbiamo commesso e che ci ha impedito di allungare all’intervallo. Ci è mancata pulizia in attacco, siamo stati frettolosi e non in controllo, soprattutto nei minuti finali, muovendo poco la palla”.