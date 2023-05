Moncalieri, esposto dei residenti alla Polizia locale: "Via Tiepolo trasformata in un bagno pubblico"

A sentirlo raccontare si potrebbe pensare ad un film con protagonisti Boldi e De Sica, ma a Moncalieri la pazienza di molti residenti in via Tiepolo è andata a farsi benedire.

Strada trasformata in un bagno pubblico

Tanti, troppi casi di persone che hanno trasformato via Tiepolo in una sorta di bagno pubblico all'aperto. E c'è chi ha anche immortalato (anche se a distanza) coloro che non si sono fatti problemi, anche in pieno giorno, a fare i loro bisogni all'angolo della strada. Di qui l'invio di un esposto, in primis alla Polizia locale e poi alla locale tenenza dei carabinieri.

La strada di borgo San Pietro che si collega a corso Roma è solitamente trafficata, anche in questi giorni di maltempo che hanno convinto molti a rimanere a casa. Eppure non mancano coloro che si mettono a fare pipì sui muri delle case come sul marciapiede. E proprio per dimostrare che era tutto vero, sono stati inviati alle forze dell'ordine immagini e video.

Inviati video e foto alla Polizia locale

Insomma, c'è chi si lamenta dello spaccio, dei problemi legati agli eccessi della movida e chi invece segnala episodi di malcostume come questi. Che, con l'arrivo della bella stagione, rischiano di diventare problemi di cattivi odori davvero poco invitanti.