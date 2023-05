Inchiesta sul Cpr di Torino, chiusa l'indagine: 6 le persone indagate

La Procura di Torino ha chiuso l'indagine sul Cpr di Torino, aperta a seguito del suicidio di Moussa Balde, il giovane della Guinea che nel maggio del 2021 si tolse la vita nella struttura, dove era stato portato a seguito dell'aggressione subita a Ventimiglia.

Sono 6 le persone indagate: il responsabile sanitario del centro di permanenza per il rimpatrio, oltre a dirigenti e funzionari della questura. I reati contestati sono falso, favoreggiamento e sequestro di persona. Tra le carte dell'inchiesta è emerso che nel centro di prima accoglienza ci fosse una zona, chiamata 'ospedaletto', che per le sue caratteristiche presentava "un effetto complessivo del tutto analogo a quello di vecchie sezioni di uno zoo".

Il riferimento allo 'zoo' è contenuto in una relazione inviata nel 2018 al Ministero dell'interno dal Garante per i diritti dei detenuti. Gli inquirenti lo hanno mostrato a Claudio Palomba, ex prefetto di Torino oggi in forza a Napoli, al momento del suo interrogatorio: Palomba figurava tra gli indagati ma la sua posizione è stata poi stralciata, quasi certa la richiesta di archiviazione.