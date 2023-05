Tende e baraccopoli con vista Mole: ai Giardini Reali si consuma il dramma della disperazione

Una baraccopoli in pieno centro, con vista sulla Mole? Può sembrare surreale ma è quanto accade da giorni ai Giardini Reali. Lo spazio verde nel centro di Torino è infatti diventata la “casa” di chi una casa vera e propria non ce l’ha. Dei clochard.

Senzatetto accampati nei pressi dei Giardini Reali

Un gruppo di senzatetto infatti si è accampato sotto il sottopasso di viale Primo Maggio, tra la prefettura di Torino e i Reali. Sono quattro le persone che con materassi e coperte si sono stabilite in un luogo trafficato, utilizzato da chi raggiunge il centro arrivando da corso San Maurizio.

Un luogo inospitale per loro, un pessimo biglietto da visita per i tanti turisti che transitando di lì si imbattono in una situazione di disperazione che non rende onore alla città di Torino.

Disperazione, povertà ed elemosina

Che i giardini siano meta dei disperati non è però un caso: basta girare l’angolo per imbattersi in una tenda, tenda presente anche poco più avanti sotto gli alberi. Un altro senzatetto vive invece su una banchina del tram all’interno dei Giardini Reali.

Un parco diventata casa dei meno fortunati, che ne apprezzano la tranquillità e la pace, oltre che la posizione vicina al centro per chiedere poi l’elemosina.