“Corri, Pulisci e Respira”, il 28 maggio a Collegno e Grugliasco la camminata solidale per aiutare i malati di Fibrosi Cistica

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte organizza per il prossimo 28 maggio, con il patrocinio dei Comuni di Collegno e Grugliasco e con il supporto del Gruppo CIDIU, la prima gara di Plogging Solidale “Corri, Pulisci e Respira!”. Il nome ci ricorda come un ambiente pulito e un’attività̀ fisica svolta con regolarità̀ possano portare benefici importanti alla nostra salute, in modo particolare a chi - come i malati di fibrosi cistica – soffre di una patologia respiratoria.