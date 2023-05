"I torinesi sono con voi": SMAT al fianco delle popolazioni dell'Emilia Romagna

"I torinesi sono con voi". E' il messaggio che la popolazione romagnola si troverà recapitato domani. Campeggerà sui tre canal jet autospurgo in partenza da Torino e destinati alle zone del ravennate per fornire un aiuto concreto, utile a fronteggiare la situazione drammatica causata dalla recente alluvione.

Le squadre di 8 persone, per il primo invio, saranno coordinate da tecnici SMAT con l’obiettivo di fornire supporto logistico e pratico per contribuire alle operazioni di sgombero dall’acqua e dal fango.

"Mettere a disposizione uomini e mezzi ed intervenire a supporto delle operazioni di soccorso è il modo migliore per esprimere vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite".

La colonna piemontese sarà impegnata nelle operazioni in Romagna per tre giorni con possibilità di prolungare la presenza, l’Azienda ha già dato la propria disponibilità per organizzare, su richiesta, eventuali missioni successive.