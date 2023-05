Scegliere il prestito personale: le variabili da considerare

Molto spesso sentiamo parlare di “prestito più conveniente” ma non ne esiste uno che risponda in modo assoluto a queste richieste: dipende dalla cifra, dalla propria situazione finanziaria, dalle tempistiche di restituzione e dalle singole esigenze. Quello che possiamo dirti è di affidarti solo ad aziende specializzate e autorizzate e di vagliare tutte le opzioni, leggendo con attenzione le proposte effettuate.

È frequente che le persone non abbiano molto tempo per poter valutare le opzioni sul mercato, per questo motivo vogliamo consigliarti di utilizzare comparatori come Better Compared dove si possono trovare le migliori opzioni, vagliando tra tantissime banche e istituti di credito certificati con offerte differenziate.

Importo necessario

Prima di tutto, bisogna stabilire l'importo esatto di denaro di cui si ha bisogno. Valutare attentamente le proprie esigenze finanziarie aiuterà a determinare la somma adeguata da richiedere; è importante ricordare che si dovrebbe cercare di richiedere solo l'importo necessario per evitare di pagare interessi aggiuntivi.

Tasso di interesse

Il secondo punto fondamentale per valutare le offerte di prestito online è il tasso di interesse; nonostante la BCE abbia messo le mani per poterli aumentare, si possono trovare ancora offerte convenienti. Tieni in considerazione che più il tasso è alto, più si pagherà in termini di interessi totali durante il periodo di rimborso; quindi p consigliabile cercare un prestito con il tasso di interesse più conveniente possibile. Confrontare le offerte di diverse istituzioni finanziarie attraverso un comparatore può aiutare a individuare l’opzione più vantaggiosa.

La durata

La durata del prestito determina il periodo di tempo entro il quale si dovranno effettuare i pagamenti mensili; contratti più brevi hanno rate mensili più elevate, ma comportano un costo totale degli interessi inferiore nel lungo periodo. Quelli più lunghi vantano rate mensili più basse, ma implicano maggiori interessi complessivi. È importante trovare un equilibrio tra la durata del prestito e l'ammontare dei pagamenti mensili che si possono permettere.

Commissioni aggiuntive

Prima di accettare un prestito personale, è fondamentale leggere attentamente i dettagli relativi a tutte le commissioni e i costi associati; alcuni possono comportare commissioni di apertura, penali per pagamenti anticipati o altri costi nascosti: assicurati di comprendere pienamente tutte le spese correlate per evitare sorprese sgradite in futuro.

Prendi in considerazione la tua situazione finanziaria

Non devi prendere un prestito in modo impulsivo o rischierai dei finire nella lista dei cattivi pagatori; è importante valutare la propria situazione finanziaria personale e familiare, così da evitare problematiche sulla restituzione di quanto richiesto. Se hai una situazione incerta o temi che le rate possano essere troppo alte, valuta un prestito con un numero più elevato di rate, così da poter dilazionare la restituzione nel tempo.

Plus, il diritto di rimborso anticipato

A stabilire la possibilità di estinzione anticipata è la legge; chiaramente però questa tipologia di opzione può essere regolamentata con un compenso. La commissione richiesta dalla banca non può per leggere superare l’1% del capitale rimborsato e può essere al massimo lo 0,5% del residuo relativo all’ultimo anno di prestito. Qualora il debito residuo risultasse inferiore ai 10.000 euro, la commissione non può essere richiesta.