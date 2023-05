Moncalieri, l'alluvione in Romagna non ferma la partenza di 500 anziani per i soggiorni estivi

Moncalieri, l'alluvione in Romagna non ferma la partenza per i soggiorni estivi

L'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia non ha fermato la voglia di dare il via alla stagione estiva alle località romagnole e a tutti coloro che già da giorni e giorni avevano iniziato i preparativi. Ed allora tutto confermato: domenica 28 maggio partono regolarmente i soggiorni per gli anziani di Moncalieri.

Tutto confermato per domenica 28 maggio

Bagnini e lavoranti stanno operando h24 per sistemare spiagge e strutture per poter accogliere turisti e villeggianti, così il primo turno dei moncalieresi che si erano iscritti nelle scorse settimane potranno partire regolarmente da Borgo Mercato con destinazione mare. E chi ha vissuto l'alluvione del 2016 a Moncalieri sa bene cosa significa ripartire dopo un disastro del genere, per questo è nata una spontanea solidarietà con le persone dell'Emilia Romagna.

Le rassicurazioni dell'assessore Di Crescenzo

Rassicurazioni sono arrivate dall’assessore Silvia Di Crescenzo, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato le foto in diretta dalle spiagge che ospiteranno i concittadini pronti a spostarsi tra Cesenatico, Rimini e Senigallia. E a tranquillizzare ulteriormente ci ha pensato una nota di La Bella Età, l’agenzia di Rimini che gestisce i soggiorni per la terza età per gli anziani moncalieresi: domenica si parte regolarmente.