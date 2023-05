Askatasuna associazione a delinquere? Zerocalcare scagiona il centro sociale: “Accusa folle” [FOTO E VIDEO]

Tra le persone ascoltate come testimoni in tribunale, anche Zerocalcare e il deputato Marco Grimaldi

“Agghiacciante”. È con questo termine che il noto fumettista Zerocalcare definisce l’accusa di associazione a delinquere mossa nei confronti di alcuni militanti di Askatasuna.

Zerocalcare è intervenuto come teste, durante il processo verso gli attivisti. “Mi fa paura l’idea che la critica politica e le manifestazioni di dissenso possano essere trattate neanche più come un problema di ordine pubblico ma come associazione a delinquere. È una deriva pericolosissima”.



Il fumettista ha ripercorso il suo trascorso e rapporti con un centro sociale che conosce da 20 anni, esaltandone il ruolo di diffusore di cultura orizzontale, accessibile a tutti: “Ha avuto un ruolo gigantesco dal punto di vista culturale nel Paese: a me ha dato la possibilità di fare il mio lavoro prima che facessi successo”.

“L’accusa non è esagerata, è completamente infondata e agghiacciante, completamente folle” ha ribadito Zerocalcare.



In ultimo una riflessione sul dissenso. “Penso che in Italia ci sia un grosso problema con la gestione del dissenso. E non solo con questo governo, ci sono illustri precedenti. Penso al decreto sicurezza di Salvini, alle Ong”. “Adesso - ha concluso Zerocalcare - un blocco stradale prevede una pena di 9 anni. È gravissimo seppellire le persone in galera per un reato così”.



La questione del dissenso è stata affrontata anche da un altro teste di eccezione, Marco Grimaldi: il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha definito a volte spropositato l’utilizzo della forza da parte della polizia a Torino, citando i cordoni al corteo del primo maggio del 2019 e le cariche in via Santa Giulia, durante la movida. Grimaldi ha poi sottolineato il ruolo sociale di Askatasuna: “Ho frequentato il centro sociale anche come genitore, portando mia figlia al doposcuola. Nei mesi post pandemia Askatasuna ha aiutato a risollevare un quartiere malconcio”.