A Moncalieri tutto pronto per la settima edizione del Premio della Rosa Principessa Maria Letizia

Tutto è pronto a Moncalieri per la settima edizione del Premio della Rosa Principessa Maria Letizia. La decisione sulla rosa più bella è attesa per sabato 3 giugno al Castelvecchio di Testona, gioiello storico incastonato da un millennio nel verde della collina moncalierese più suggestiva, all’ombra dell’imponente Residenza Sabauda del Castello di Moncalieri, parte del Patrimonio culturale UNESCO.

Due gli elementi di novità del Premio di quest’anno, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Città di Moncalieri coadiuvato dall’Associazione Culturale Kòres. Il primo è il sostegno all’evento da parte di APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, che lo ha inserito tra le proposte aderenti all’iniziativa Appuntamento in Giardino che si fregia del patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Un’autentica ‘festa del giardino’ in grande stile, dunque, che nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, programmata in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Inoltre quest’anno il Premio archivia la formula tradizionale (i due giorni di kermesse culturale ed espositiva costruiti attorno al concorso) adottandone una nuova per distinguerla da quella di Fiorile: al premio vero e proprio che si celebra sabato a Castelvecchio, si aggiunge così un secondo appuntamento la domenica successiva, 11 giugno, con i festeggiamenti per il Premio e per Maria Letizia che si terranno al Giardino delle Rose. Un tuffo nelle atmosfere swing di inizio Novecento per celebrare la “ribelle” di Casa Savoia, ultima abitatrice di sangue reale del Castello.

IL PROGRAMMA

Ore 16 Premio della Rosa Principessa Maria Letizia

Presidente onorario della manifestazione è l’architetto Paolo Pejrone e madrina Anna Peyron. Una giuria qualificata assegnerà il premio alla più bella delle rose ibridate presenti al concorso, rievocando il concorso floreale che ad inizio ‘900 era stato ideato da Maria Letizia Bonaparte di Savoia, appassionata di rose, che ha vissuto a lungo presso il Castello Reale di Moncalieri ( dal 1997 Patrimonio Unesco)

La Giuria è composta da: Marco De Vecchi Presidente UniTo-DISAFA - Presidente Accademia Agricoltura Michela Mollia Rosaista Stefano Marzullo Università La Sapienza Dipart.to Biologia ambientale-Orto Botanico, Roma Anna Peyron Vivaista rose antiche Cristiana Ruspa Architetto Paesaggista Elena Del Santo Giornalista

Interventi di : Laura Pompeo, Assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri, Michela Mollia, Stefano Marzullo, Marco DeVecchi, Maria Ludovica Gullino, Fabrizio Galliati, Anna Peyron

Ore 18 Presentazione del libro fotografico di Pino Dell’Aquila “La collina di Moncalieri e l’architettura del verde “

Il libro, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Moncalieri, raccoglie nelle fotografie di Pino Dell’Aquila, le immagini dei giardini di alcune delle vigne e ville storiche della collina di Moncalieri che, tra XVII e XVIII secolo furono costruite dai nobili e dalla nuova borghesia imprenditoriale intorno al Castello Reale, sia come strutture agricole sia come dimore di loisir .

Partecipa Pino Dell’Aquila Intervengono: Laura Pompeo, Assessore alla Cultura Comune di Moncalieri Albina Malerba Direttore Centro Studi Piemontesi

Ore 19-20 Nell’ambito della Giornata “Giardini aperti” avrà luogo la visita al Castelvecchio di Testona, sede Associazione Kòres, risalente all’anno 1000. Sarà possibile visitare il giardino, la corte interna, la galleria gotica, la chiesa, il cantinone.

“Il Premio della rosa rappresenta la proposta culturale più strettamente legata all’immagine di Moncalieri e riconosciuta ben oltre l’ambito locale. Era stata la stessa Principessa Maria Letizia Bonaparte Savoia, nipote del re Vittorio Emanuele II, a istituire il concorso floreale in cui veniva selezionata e premiata la rosa più bella – dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura e al Turismo Laura Pompeo – Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato nel 2015 con il progetto Moncalieri Città nel Verde, che guida e ispira ogni aspetto della nostra programmazione. Fiorile (ormai da due anni in doppia edizione, primaverile e autunnale) e il Premio della rosa vi giocano un ruolo chiave insieme al nostro convegno internazionale, i Dialoghi sul paesaggio, di cui è in calendario a luglio l’ottava edizione, interamente dedicata agli interventi sul verde storico sostenuti e finanziati dal PNRR”.