"La vuoi questa frutta? È un affare ": a Pianezza in manette due truffatori

A Pianezza i Carabinieri arrestano due uomini per truffa. I fatti si sono svolti in via San Pancrazio dove nei giorni scorsi la coppia di sospettati ha avvicinato la vittima, un 50enne, mentre quest'ultimo si trovava all'interno della sua macchina.

Utilizzando l'inganno di fingere di essere vecchi amici, i due arrestati hanno indotto l'uomo a consegnare loro la somma di 10 euro in cambio di una cassetta di frutta, che poi si è rivelata essere di pessima qualità.