16enne di Ciriè portato via dalla corrente lungo lo Stura, salvato dai Vigili del Fuoco

È un 16enne di Ciriè che è stato recuperato dei vigili del fuoco a Villanova Canavese dopo essere stato trascinato via dalle acque del torrente Stura. Il ragazzo si trovava con degli amici lungo il fiume, era in acqua quando è scivolato sulle rocce ed è stato portato via dalla corrente. A dare l’allarme sono stati gli stessi amici. Riuscito ad aggrapparsi con difficoltà ad alcuni massi è rimasto su un isolotto al centro del torrente in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco lo hanno trovato li e portato in salvo.