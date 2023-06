Tornare a recitare e a suonare la chitarra dopo l'ictus e con l'afasia: un'impresa made in Torino

Tornare a recitare e a suonare la chitarra a un anno dall'ictus, con una diagnosi di afasia e nel pieno del percorso di riabilitazione? Una cosa che, sulla carta, può sembrare improbabile o quantomeno difficile, verrà realizzata grazie alla creatività e all'amicizia di un autore e attore (Massimo Giovara) e all'innovazione tecnologica e sociale di un'associazione no profit (Hackability), entrambi di Torino. Il risultato sarà uno spettacolo teatrale-musicale che vedrà il ritorno sul palco, da co-protagonista, dell'attore, doppiatore e regista Domenico Brioschi, già organizzatore della rassegna “Un paese a sei corde”.

Lo spettacolo “Barriere misteriose”

Lo spettacolo, intitolato “Barriere misteriose” e ideato da Giovara con il sostegno del bando Life is Live della cooperativa Smart e della Fondazione Cariplo, verrà proposto in 4 appuntamenti in programma sul Lago d'Orta, terra d'origine e di residenza di Brioschi: “Molti anni fa – racconta lo stesso Giovara – io e Domenico lavorammo ad alcuni reading musicali, di cui uno su Nick Cave: quando ho proposto a sua moglie Lidia Robba l'idea assurda di tornare insieme in scena, lei mi ha risposto subito di sì. Da lì, recuperando e riadattando un mio vecchio dittico a intermezzi, ho scritto un testo poetico ma anche divertente e ironico che narra proprio dell'esperienza dell'ictus e dello sforzo verso la parola ostacolato dall'afasia”.

Suonare la chitarra con una mano

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la possibilità di tornare a suonare la chitarra con una mano sola, visto che l'ictus ha completamente bloccato la parte destra: qui è stato decisivo l'intervento di Hackability grazie al WeDo FabLab di Omegna, in grado di progettare un ausilio molto particolare ribattezzato “Dom Strummer”: “Carlo Boccazzi Varotto e il suo staff - prosegue – hanno reso possibile il più grande desiderio di Domenico concretizzando nel migliore dei modi il concetto di abilitazione dell'arte: due dei ragazzi di Hackability, infatti, hanno preso a cuore il progetto e realizzato un device, da azionare con il piede sinistro, che gli permette di pizzicare le corde dello strumento”. A supporto di Giovara e Brioschi ci sarà l'accompagnamento dal vivo del chitarrista e compositore Davide Sgorlon.

Gli appuntamenti con “Barriere misteriose”

Gli appuntamenti con “Barriere misteriose” sono in programma il 16 giugno alla Finestra sul Lago di San Maurizio d'Opaglio, il 17 allo Spazio Somsi di Gozzano, il 18 e il 19 al Teatrino del Mastronauta e al Forum di Omegna. Durante gli eventi, infine, parteciperà anche il neurologo esperto in ictus encefalico Paolo Cerrato e verrà coinvolta anche l'associazione A.L.I.Ce: “Uno degli obiettivi principali – conclude Giovara – è quello di sensibilizzare le persone sull'ictus, prima causa di invalidità e terza causa di decesso in Italia: se ci fossero più consapevolezza e più informazione a riguardo, infatti, i sintomi si potrebbero riconoscere con molta più precisione, salvando molte vite. A me interessa, in ogni caso, trasmettere gli aspetti positivi di una patologia in grado di distruggere vita e lavoro, raccontando le potenzialità del nostro cervello”.