Perché è bene installare uno scarico sportivo sulla propria auto?

Gli scarichi sportivi sono tra i componenti più ambiti di chi vuole dare una svolta alla propria auto, di chi vuole intraprendere un percorso di tuning ma intende iniziare con una spesa sostenibile.

In effetti, gli scarichi sportivi consentono di ottenere tanto con poco. Ne parliamo qui, elencando i vantaggi che l’installazione di questi componenti garantiscono, offrendo qualche consiglio per sceglierne uno adatto alle proprie esigenze, introducendo quello che è il vero punto di riferimento del settore: M4 Tuning, e-commerce specializzato nella vendita di scarichi sportivi artigianali Inoxcar, ma anche Akrapovic, Capristo e altre marche prestigiosi.

Scarichi sportivi, un’occasione per migliorare la propria auto

Installare uno scarico sportivo significa accedere potenzialmente a tutta una serie di vantaggi. Ecco quali.

● Aumento della potenza. In virtù di una peculiare conformazione interna, che aumenta la pressione e quindi la velocità di scorrimento dei fumi, le prestazioni aumentano in maniera rilevante. Si calcola che, a seconda del modello, gli scarichi sportivi permettano di guadagnare potenza con il minimo sforzo.

● Aumento del sound. Il suono si fa più aggressivo, più adventure, vicino ai modelli da corsa. E’ impossibile non farsi notare, quando si guida un auto con lo scarico sportivo. Non è solo un vezzo, ma anche un motivo di riduzione del rischio incidenti. In un modo o nell’altro, la propria presenza viene sempre segnalata agli altri automobilisti. A dire il vero, aumentano anche i decibel, ma questo non rappresenta un problema ai fini dell’omologazione. Gli scarichi omologati per uso stradale non superano i limiti della legge per l’inquinamento acustico e quindi consentir consentono una serena circolazione su strada.

● Diminuzione del peso. Uno scarico sportivo pesa fino al 50% in meno rispetto alla controparte di serie. Un vantaggio che premia la guidabilità e che impatta positivamente sulle prestazioni.

● Miglioramento estetico. Gli scarichi delle auto non sono visibili come quelli delle moto, ma comunque fanno la loro figura. Un dettaglio non di poco conto se si considera che gli scarichi sportivi vantano sempre un design importante, a prescindere dagli stili di riferimento.

● Convenienza. I prezzi sono estremamente variabili, ma rimangono abbordabili. Almeno rispetto alle componenti più pesanti, e che per alcuni rappresentano il “cuore” dell’attività di tuning. A partire di cambiamenti, la spesa per l’acquisto di uno scarico sportivo appare più leggera.

Come scegliere lo scarico sportivo

Lo scarico sportivo rappresenta una opportunità per migliorare la propria auto, ma ciò non significa che un prodotto valga l’altro, o che sia facile sceglierlo. Anzi, il mercato si è espanso negli ultimi anni, segnando l’esordio di modelli sempre più vari e specializzati.

Il primo consiglio da seguire è proprio di tenere conto dell’elevato grado di specializzazione. In una certa misura, tutti i modelli apportano tutti i vantaggi che abbiamo elencato, ma lo fanno in modo diversi. Alcuni puntano sull’estetica, altri sul sound, altri sulla prestazione. Dunque, prima di mettersi alla ricerca dello scarico sportivo, è bene passare in rassegna le proprie esigenze e tracciare un identikit dell’articolo più adeguato ad esse.

Il consiglio più importante, tuttavia, è farsi guidare dagli esperti. Se possibile, dal servizio di assistenza del punto vendita. Ciò significa che la prima scelta da effettuare riguarda proprio il punto vendita. Il suo ruolo, insomma, è decisivo, e non solo in relazione all’offerta o ai prezzi.

Perché affidarsi a M4 Tuning

In questo contesto così caotico, a fungere da riferimento è M4 Tuning. E’ un hub dedicato agli appassionati, progettato e gestito da altri appassionati. Spicca proprio per la qualità dell’assistenza, che prende per mano l’acquirente e lo conduce verso l’acquisto più adatto a lui.

L’offerta è comunque eccezionale, varia e di qualità. Lo dimostrano i marchi cui fa riferimento: Akrapovic, Capristo, IPE-F1, Inoxcar, Superprint, LeoVince, Arrow e altri ancora.

Il core business è costituito dagli scarichi sportivi ma mette in vendita anche chiodi artigianali, filtri aria, freni sportivi. Riserva parte dell’offerta anche alle moto, per cui vende scarichi sportivi e accessori vari.

Sullo sfondo, un approccio ai prezzi equilibrato e valorizzato da alcune promozioni, come quelle che consentono di azzerare le spedizioni se l’ordine supera i 400 euro. Non di rado, poi, vengono organizzati sconti che coinvolgono l’intero catalogo.