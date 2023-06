Don Riccardo Robella saluta Nichelino dopo sedici anni al servizio della comunità

Era una notizia di cui si sussurrava da settimane, ma è stato lo stesso diretto interessato a confermale durante la messa alla Santissima Trinità: dopo sedici anni di onorato servizio Don Riccardo Robella lascia la comunità di Nichelino e da settembre andrà a servire altrove.

Padre spirituale granata e parroco di Nichelino

Il padre spirituale granata, che ha raccolto con successo la difficile eredità di Don Aldo Rabino, parroco simbolo di Nichelino da settembre lascerà la città. La Diocesi di Torino ha deciso di assegnargli un nuovo incarico, che dall'autunno porterà nuovi sacerdoti al suo posto.

L'annuncio è arrivato ieri, domenica 4 giugno, dallo stesso Don Riccardo durante la messa alla Santissima Trinità. "Ognuno di noi ha due famiglie - ha detto, rivolgendosi ai fedeli - quella in cui uno nasce e quella in cui viene portato. Non smetterò mai di ringraziare il fatto di aver servito una comunità come quella di Nichelino. Ma da settembre non sarò più qui".

Punto di riferimento non solo religioso

E la notizia ha subito fatto il giro della città, dal momento che don Riccardo Robella è un punto di riferimento non solo religioso per l'intera comunità. Non se ne è ancora andato via, ma di sicuro la sua partenza rappresenta una perdita per moltissime persone.