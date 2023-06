Hangar Point 2023 fa tappa anche a Grugliasco

Mercoledì 14 giugno le realtà vincitrici del Bando Hangar Point 2023 apriranno le porte degli spazi e dei luoghi che intendono rivitalizzare attraverso la riflessione e l’attività culturale. E così sarà anche a Grugliasco che è tra gli 8 comuni piemontesi vincitori del Bando, grazie ad un progetto di trasformazione dello Spazio di Promozione della Salute, sito in via Spanna 2.



L’obiettivo della giornata è quello di creare un’occasione di incontro con singoli soggetti, associazioni, istituzioni, reti e realtà del mondo culturale, sociale ed economico del territorio, interessate a conoscere questo progetto e a condividerlo nella sua totalità o in relazione ad alcune azioni o alle trasformazioni che porterà. Il progetto, promosso da ASL TO3, è realizzato in collaborazione con Dors e SEPI, Social and Community Theatre Centre dell'Università degli Studi di Torino, Consorzio dei servizi sociali-COS, Cooperativa Gruppo Arco, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, l'Area Metropolitana Centro, la Cooperativa San Donato, i Comuni di Collegno, Rivoli, Rosta, il Villarbasse e la Lavanderia a Vapore.



Come è strutturato l’Open Day di Grugliasco? Dopo un momento di accoglienza alle ore 9.30 e visita dello spazio, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 sarà possibile conoscere da vicino il progetto e aprire un dialogo e un confronto con Viviana Gravano, esperta di all gender.



Viviana Gravano, storica dell’arte, aprirà un confronto con i presenti portando l’esempio di alcune pratiche artistiche e culturali interessanti, narrando come alcuni soggetti attivi a livello nazionale e internazionale declinano nel concreto la tematica dell’all gender, così da fornire suggestioni ed esempi che il team di progetto può utilizzare come ispirazione.



Nella seconda parte della giornata, il team progettuale dello Spazio di Promozione della salute, con la guida di Rosalba La Grotteria, esperta Hangar di project management, avrà l’opportunità di implementare il proprio progetto e declinarlo in funzione del tema del genere così da fare un ulteriore step verso l’elaborazione di una strategia operativa sempre più efficace e attenta ai bisogni del territorio.



Il ritrovo alle 9,30 è presso lo Spazio di Promozione della salute in Via Spanna, 2 a Grugliasco.

L’Open day si terrà presso il Salone della Cittadella del Welfare in via San Rocco 20, a Grugliasco, dalle 9.30 alle 13.