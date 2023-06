Le forze dell'ordine accendono un faro su Porta Nuova e dintorni: multe e locali chiusi

Ieri pomeriggio controllo interforze a Porta Nuova e nei vicini quartieri di San Salvario e Crocetta. Complessivamente sono state identificate 90 persone, fermati 18 veicoli ed ispezionati tre esercizi pubblici. Personale dell’Arma ha arrestato una persona per possesso di sostanze stupefacente.

La Polizia di Stato, invece, ha denunciato un uomo per aver violato il DACUR al quale era sottoposto, intrattenendosi nell’area della stazione. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati alcuni grammi di sostanza stupefacente e una persona è stata multata per il possesso di modiche quantità.

I NAS dell’Arma dei Carabinieri hanno sanzionato due esercizi commerciali di via Madama Cristina, constatando violazioni alle regole di igiene e la cattiva conservazione degli alimenti: complessivamente sono state fatte multe per 3mila euro. In un ristorante di corso Mediterraneo la cucina, il deposito e lo spogliatoio non rispettavano criteri di igiene. Le pareti della cucina presentavano colature di olio e polvere, i pavimenti sporchi di residui.

Le attrezzature risultavano ossidate o prive di manutenzione e talvolta inefficienti come la lavastoviglie e l’abbattitore. I frigoriferi e i congelatori oltre a non riportare la temperatura avevano al loro interno prodotti alimentari con etichettature non conformi in termini di scadenza e informazioni. A seguito dei riscontri degli ispettori del S.I.A.N., il ristorante è stato chiuso e il titolare multato per oltre 2.500 euro.

Nel corso dell’attività la Polizia Municipale ha fatto sei multe per violazioni al Codice della Strada.