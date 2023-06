A Moncalieri 5 milioni e mezzo per bonifica ex Firsat, interventi al cimitero e caro bollette

A Moncalieri 5 milioni e mezzo per ex Firsat, interventi al cimitero e caro bollette

L'ultimo Consiglio comunale a Moncalieri è stato contrassegnato da una importante variazione al Bilancio. Una manovra importante, da 5,5 milioni di euro, la maggior parte dei quali serviranno per la bonifica della ex Firsat (su cui il Demanio ha iniziato i lavori lungo il Sangone) e per varare un piano di emergenza per il cimitero, ma soldi freschi anche e soprattutto per gestire il caro energia e una possibile nuova escalation delle utenze.

Manovra da 5,5 milioni di euro

In questo modo vengono reinvestite oltre la metà delle risorse dei circa 10 milioni di avanzo delle casse Comunali. Ulteriori interventi sono previsti nei prossimi mesi, ma intanto con questa prima variazione l’Amministrazione ha deciso di riutilizzare 2,1 milioni di quota vincolata, altri 2,1 milioni per investimenti ed 1,3 milioni di avanzo libero.

Messa in sicurezza dell'ex Firsat

Al primo posto c'è la bonifica della ex Firsat, la vecchia fabbrica di borgo San Pietro su strada Vignotto abbandonata da decenni (e messa sotto sequestro ad agosto di un anno fa dalla Procura a causa della presenza di rifiuti pericolosi, ndr), i cui rifiuti hanno invaso terreno e gli edifici, creando un “potenziale rischio di un disastro ambientale”, come ha spiegato il sindaco Paolo Montagna durante l'ultima seduta del Consiglio comunale.

Insomma, primo passo per la messa in sicurezza di quest’area che nonostante sia sotto sequestro continua ad essere violata. Il tutto in attesa di capire come potranno rinascere questi 10mila metri quadrati lungo il Sangone.

Gli interventi al cimitero

L'incremento dei decessi, determinato dal coronavirus, ha creato problemi al cimitero cittadino nel gestire tanti 'nuovi arrivi' tutti assieme, così l'Amministrazione ha pensato di stanziare 720mila euro per le operazioni necessarie per riportare 'a regime pre Covid' la situazione del camposanto entro la fine del 2023.

Attenzione ad un nuovo caro bollette

Ultimo, ma non meno importante, il tema del caro bollette. Dopo le grandi difficoltà dell'autunno e dell'inizio inverno, ora la situazione è migliorata a livello generale, ma continua a permanere una situazione di incertezza sul mercato dell’energia e guardando cautelativamente ai mesi successivi all'estate sono stati messi a bilancio 700 mila euro in più, oltre ad altri 750 mila aggiunti in via prudenziale "per affrontare possibili rialzi in vista della stagione invernale”, ha spiegato Montagna.

Le altre operazioni previste

Investimenti, ma di minore entità, sono stati previsti per finanziare iniziative di promozione della città (300 mila euro); la conclusione dei lavori relativi alla nuova piscina comunale (477 mila euro), l'adeguamento del Pala Einaudi e degli impianti sportivi (150 mila euro) oltre ai 265 mila euro per la messa in sicuezza del ponte della ferrovia a Palera e per il consolidamento delle passerelle di via Sestriere e Robaldo. Per una Moncalieri che guarda già oltre il 2023.