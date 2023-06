Installati e subito vandalizzati: Nichelino rimette a posto i velobox per dare la caccia ai 'furbetti del volante'

Entrati in funzione a metà aprile per dare la caccia ai 'furbetti del volante', che scambiano le strade della città per una pista di Formula 1, Nichelino ha dovuto fare i conti quasi subito con il danneggiamento dei velobox arancioni che erano stati sistemati in alcune via che si erano segnalate per l'alto numero di incidenti e infrazioni.

Installati e subito danneggiati

Gli incivili, però, hanno deciso di prendere subito di mira la novità, danneggiando, smontando e rovinando alcuni degli autovelox di ultima generazione appena sistemati, quello di via Nenni addirittura completamente distrutto. E così il Comune, assieme alla Polizia locale di Nichelino, ha dovuto provvedere alla loro sostituzione, operazione terminata nei giorni scorsi.

Si parte con controlli e sanzioni

Ora si passerà all'inizio dei controlli e alle eventuali sanzioni per chi non rispetterà i limiti di velocità. L'autovelox mobile verrà inserito all'interno dei box, ma quando sarà operativo ci sarà la cartellonistica prevista dalle norme di legge per avvisare gli automobilisti. Sperando che nel frattempo i vandali non decidano di portare avanti nuovi raid.