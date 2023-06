Ingorghi su corso Unità d'Italia e sottopasso Lingotto: "Impossibile calendarizzare i cantieri in momenti diversi" 

Auto in coda, clacson e traffico in affanno: è questo l'effetto dell'avvio del cantiere Smat che si trova in corso Unità d'Italia. I lavori hanno preso il via lo scorso 2 maggio, ma negli ultimi giorni i disagi per gli automobilisti sono aumentati, dato che in un bel tratto in direzione Torino è accessibile solo una corsia su tre. Con inevitabili disagi anche per il flusso di veicoli in uscita, visto che i rallentamenti si spingono fino alla rotonda Maroncelli e quindi influenzano lo scorrere delle vetture in entrambi i sensi di marcia.

I lavori su corso Unità d'Italia

Problemi segnalati in Sala Rossa dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao e dal capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. In corso Unità d'Italia, come ha spiegato l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta nella replica, gli operai sono al lavoro per "la realizzazione della condotta adduttrice al serbatoio Val Salice e prevede lo scavo per la posa di una tubazione di elevato diametro lungo un percorso che parte dall'impianto di potabilizzazione presente all'ingresso di corso Unità d'Italia, prosegue sull'asse di corso Massimo d'Azeglio per poi attraversare il Po lungo il ponte Umberto I e raggiungere strada Val Salice da corso Fiume".

"Impossibile calendarizzare i cantieri in due momenti diversi"

Un cantiere lungo, che durerà non meno di 4 mesi. Se Smat svolgerà la maggior parte degli interventi tra luglio ed agosto, la conclusione è prevista ad inizio autunno. Un problema che si va ad accavallare agli interventi di rinforzo strutturale del sottopassaggio del Lingotto, che complica ancora di più gli spostamenti verso Torino Sud e le autostrade. Lavori, come ha chiarito Foglietta, che "comportano la chiusura di entrambe le carreggiate oppure la limitazione del transito su una sola di esse". E come ha sottolineato Foglietta era impossibile "calendarizzare l'intervento di Smat e della Città sul sottopasso Lingotto in tempi diversi".

I commenti

“I cantieri - replica il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò - vanno programmati indipendentemente dai fondi legati al PNRR, senza provocare ulteriori ingorghi". "Se i lavori - ha incalzato il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - dureranno fino al 4 settembre siamo abbastanza preoccupati, considerando che tra luglio e agosto proprio nel weekend molti torinesi utilizzano questa viabilità per andare e tornare dal mare".