Croce Rossa e Polizia locale di Moncalieri mandano uomini e aiuti nell'Emilia Romagna alluvionata

E' trascorso ormai un mese dall'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna e anche Moncalieri prova a dare il suo contributo per la ripartenza. Il comitato locale della Croce Rossa, infatti, ha inviato sei volontari, sei ragazzi che si sono offerti di partire in soccorso alle popolazioni colpite dal disastro causato dal maltempo.

Ragazzi esperti ma anche alcuni alle prime armi

Coinvolti nella grande mole di lavoro, coordinamento e gestione nei modi più svariati a seconda della preparazione personale e delle necessità sul campo, , si tratta di ragazzi alle prime missioni, anche se fra di loro ci sono anche persone di lunga esperienza. "Ciò che accomuna l’esperienza dei nostri ragazzi - spiega il presidente del Comitato, Alessandro Cogno - è l’ammirazione per la grande e inaspettata forza d’animo dimostrata dalle persone soccorse. Persone che pur trovandosi in un momento di grave difficoltà si sono dimostrate aperte, sempre gentili e desiderose di ricambiare in qualche modo l’aiuto e il calore che stavano ricevendo".

Coinvolta anche la Polizia locale di Moncalieri

Anche la polizia locale di Moncalieri aiuta concretamente le popolazioni dell'Emilia Romagna, avendo inviato nei giorni scorsi due agenti per la gestione di criticità legate alla viabilità e logistica. Gli agenti del comandante Davide Orlandi, in questa fase, saranno dirottati in una zona interessata da una frana importante, per aiutare nella sicurezza dell'area durante le operazioni di ripristino della viabilità.

Il supporto sarà continuativo fino a che non sarà più richiesto l'aiuto da parte dei Comuni vittime del disastro. Ogni settimana andranno nelle zone disastrate due agenti, a rotazione, in modo da garantire continuità nell'attività.