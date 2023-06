L'estate porta in dono a Bardonecchia la riapertura della piscina comunale

L'impianto sportivo, tra i più importanti dell'Alta Val di Susa, dallo scorso 29 dicembre è stato dato in gestione alla ASD LIBERTAS NUOTO CALUSO. "Non poteva esserci modo migliore per cominciare la stagione estiva a Bardonecchia - sottolineano il sindaco, Chiara Rossetti ed il vicesindaco, Vittorio Montabone - fin dall'inizio del nostro mandato la riapertura della piscina è stata una delle priorità, che ci siamo posti. I lavori e l'impegno finanziario per raggiungere questo obiettivo sono stati notevoli".