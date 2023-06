Torino con il naso all'insù: tornano le Frecce Tricolori. Ecco quando vedere lo show

A tre anni dall’ultimo spettacolo volo su Torino, le Frecce Tricolori tornano a esibirsi nel capoluogo piemontese. C’è una data da segnarsi in rosso sul calendario di ogni appassionato: il 17 settembre 2023. E’ in quel giorno, per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare italiana che si svolgerà un evento unico, mai organizzato prima.

Sì perché per festeggiare l’Aeronautica non è previsto solo lo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori: saranno due infatti i giorni di eventi (anche il 16 settembre) legati all’aviazione italiana.

Il 16 settembre è previsto, presso l’aero club di Torino una mostra statica e diverse esibizioni aeree, oltre al concerto dei Pink Sound, con la partecipazione di Durga McBroom e Machan Taylor, coriste storiche dei Pink Floyd.

La manifestazione è gratuita, ma bisognerà prenotare il biglietto sul sito dell’Aero Club Torino. A pagamento invece il concerto. Il giorno dopo, il 17 settembre, la grande esibizione delle Frecce Tricolori: preparate cellulari e macchine foto, ancora una volta i Torinesi si metteranno con il naso all’insù per ammirare gli aerei dell’Aeronautica militare italiana.