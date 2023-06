Torino: taxisti irregolari sanzionati dalla polizia locale

Continuano i controlli della Polizia locale torinese per contrastare l’abusivismo del trasporto di persone. Sabato sera gli agenti, nelle vicinanza di alcuni locali notturni, a bordo di un veicolo dotato di dispositivo di lettura di targhe collegato a un computer nel quale figurano elenchi di targhe di presunti taxi abusivi, hanno controllato una decina di veicoli presegnalati e accertato alcune irregolarità. Due conducenti sono stati sanzionati per esercizio abusivo dell’attività di ncc, sprovvisti anche del certificato di abilitazione professionale. Uno dei due è stato anche sanzionato per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per un periodo da 2 a 8 mesi ed è stata ritirata la carta di circolazione.