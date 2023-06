Nichelino: la solidarietà del mondo politico e della Cgil all'assessore Azzolina, minacciato di morte sui social

Anche il mondo sindacale è sceso in campo dalla parte dell'assessore di Nichelino. "La Cgil Torino esprime solidarietà all'assessore del Comune di Nichelino contro gli attacchi e minacce subite in queste ultime ore. Il messaggio di Alessandro", dichiara Gabriella Semeraro, Segretaria Generale della CdL di Torino, "è giusto e l'iniziativa del comune di Nichelino sulle carriere alias nella pubblica amministrazione rappresenta una buona prassi per tutte le amministrazioni. La Cgil è pronta a fare la sua parte per contribuire a diffondere azioni positive per l'inclusione come questa, capaci sia colmare un vuoto normativo non più sostenibile e di rappresentare una diversità che è per noi fonte di grande ricchezza".