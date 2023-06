Al via le iscrizioni alla Conferenza mondiale IWEC 2023 sull’imprenditoria femminile

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 16ª Conferenza annuale dell'International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC) in programma a Torino dal 5 al 7 novembre 2023 presso il grattacielo di Intesa Sanpaolo. Un evento che porterà in città centinaia di imprenditrici provenienti da cinque continenti per tre giorni di incontri e scambi di esperienze a livello internazionale.

IWEC Foundation ha infatti scelto Torino per ospitare l’appuntamento che ogni anno è organizzato in una città diversa nel mondo. La Camera di commercio di Torino, con il suo Comitato per l’imprenditoria femminile, si è aggiudicata l’edizione 2023, ricevendo il testimone da Madrid.

“Connecting Women’s Business Globally: Building Sustainability, Inclusion and Resilience” è il titolo dalla conferenza annuale 2023 che, da un lato, offre momenti di riflessione su tematiche come gender equity, economia circolare e approcci innovativi in assetti di cambio generazionale e, dall’altro, propone una straordinaria occasione di networking per implementare la rete delle imprenditrici e generare opportunità di business.

Come spiegato da Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino: “Ad oggi quella di Torino è l’unica Camera di commercio italiana ad aderire a IWEC Foundation. Aver portato qui la Conferenza Annuale è per noi motivo di grande orgoglio e allo stesso tempo è uno stimolo per allargare la rete internazionale e farla conoscere di più anche in Italia. Quella di novembre sarà certamente un’occasione imperdibile per le nostre imprenditrici, che partecipando a questo evento unico potranno incontrare nuove partner provenienti da diversi paesi e ampliare le opportunità di contatto su nuovi mercati”.

La manifestazione si aprirà il 5 novembre con una serata di benvenuto presso Palazzo Birago; i lavori proseguiranno poi al grattacielo di Intesa Sanpaolo il 6 e il 7 novembre con sessioni tematiche incentrate sull’imprenditoria femminile a partire da avvincenti storie di successo. A chiudere ci sarà una cena di gala alla Reggia di Venaria Reale.

Come in tutte le Conferenze annuali, anche a Torino le imprenditrici potranno presentare la propria candidatura per l’ambìto IWEC Conference Award 2023, riconoscimento assegnato alle imprenditrici che si sono distinte per il loro impegno professionale. Piemontesi le imprenditrici premiate nell’ultima edizione di Madrid: Serena Tosa di Tosa Spa e Rosanna Ventrella di Sys-Tek SB, candidate dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Torino.

Il Congresso, infine, rappresenta anche un’occasione per presentare le eccellenze del nostro territorio, anche grazie ad un intenso programma leisure.

Le informazioni sono disponibili su iwec2023.to.camcom.it Le imprenditrici che si iscriveranno al Congresso entro il 21 luglio avranno accesso a tariffe più vantaggiose.

Che cos’è IWEC Foundation?

IWEC Foundation è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui mission è quella di collegare e sviluppare una rete globale di aziende di successo attraverso il lavoro delle Camere di commercio internazionali e delle istituzioni imprenditoriali femminili. IWEC Foundation, la cui sede è presso la Camera di commercio di Manhattan, conta oggi un network di 460 imprenditrici eccellenti, premiate nel corso delle precedenti 15 conferenze annuali.