Pinerolo Volley: grandi manovre per la prossima stagione. Il punto

Il mercato della squadra di volley di Pinerolo è in piena effervescenza. Dopo aver concluso il campionato con una salvezza all'ultima giornata e con un ultimo posto nel girone B del Round Robin per la Challenge Cup , la squadra è pronta a rinnovarsi per la prossima stagione. Il direttore sportivo Francesco Cicchiello sta già lavorando per allestire una formazione che possa raggiungere la permanenza in massima serie con meno fatica e, magari, provare anche a cullare i sogni d'Europa.

I primi due acquisti ufficializzati sono stati quelli di Maja Storck e di Francesca Cosi. Storck, l'opposto svizzero, arriva dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, mentre Cosi, il centrale, ha giocato l'ultima stagione nelle file della Cbf Balducci Hr Macerata. Tra le giocatrici che non faranno più parte della squadra di Marchiaro ci sono: Federica Carletti, acquistata dall’E-Work Busto Arsizio, e Anna Gray, che ha fatto il percorso inverso rispetto alla Storck.

Tra i rumors per il prossimo campionato i nomi più caldi sono quelli di Cambi e Sorokaite. Si spera che nei prossimi giorni riescano a concludere. Anche Camera, D’Odorico e Nemeth potrebbero essere delle pinelle nel 2023-2024. La passata stagione è andata così ma i nuovi innesti fanno capire le ambizioni dei pinerolesi.

L'ultimo acquisto di rilievo è quello della talentuosa centrale olandese Tessa Polder , lo scorso anno a Perugia, sua prima esperienza nel campionato italiano. Polder, classe 1997, ha una carriera già ricca di successi, tra cui la vittoria del Campionato e Coppa di Francia con l’ASPTT Mulhouse e il Volero Le Cannet, oltre a riconoscimenti personali come Miglior Realizzatrice della Coppa di Francia, Miglior Centrale del Campionato Francese ed MVP di lega.

"Sono davvero felice di venire a Pinerolo. Con tutte le giocatrici che hanno firmato penso che saremo davvero una buona squadra! Sono entusiasta di vedere fino a che punto potremo arrivare in campionato. La scorsa stagione Pinerolo ha dimostrato un ottimo spirito combattivo e di avere dei tifosi fantastici, spero che quest'anno sia lo stesso. Quando ho ricevuto la telefonata del Coach ero molto emozionata e dopo aver parlato con lui ho capito al 100% di voler venire a Pinerolo. In passato ho già giocato con Maja Storck in Germania e questo ha reso la mia scelta ancora più facile", ha dichiarato Polder.

Il direttore sportivo Francesco Cicchiello ha commentato: "Tessa Polder è uno dei miglior centrali che abbiamo incontrato lo scorso campionato siamo felici di averlo strappato alla concorrenza. Le sue qualità e la sua esperienza alzeranno l'asticella di un reparto da sempre uno dei punti di forza delle squadre di Marchiaro. Tessa ritroverà poi Maja Storck sua compagna di squadra in Germania".

Questi movimenti di mercato stanno attirando l'attenzione dei tifosi e degli appassionati di volley, ma anche dei migliori siti di scommesse sul volley , che stanno già aggiornando le loro quote per la prossima stagione. La squadra di Pinerolo, con i suoi nuovi acquisti e le sue ambizioni, potrebbe diventare un interessante outsider.

Pinerolo, dunque, sta vivendo un periodo di grande fermento. Tra acquisti, cessioni e rumors di mercato, la prossima stagione si preannuncia ricca di emozioni e di sfide. Con l'arrivo di giocatrici di talento come Tessa Polder e Maja Storck, la squadra ha tutte le carte in regola per migliorare il suo rendimento e per cercare di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Non sarà semplice ma i tifosi sperano che i nuovi arrivi porteranno entusiasmo e faranno dimenticare la stagione appena conclusa, certamente tra quelle meno entusiasmanti degli ultimi anni.