Nichelino, 1,2 milioni di euro per rimettere a posto (entro due anni) via Pateri

Un intervento di 1,2 milioni di euro reso possibile anche dall'operazione di edilizia che porterà a far sorgere una quarantina di nuovi alloggi al posto dell'attuale campo di calcio del Don Bosco. Un porzione di terreno verde, di proprietà della parrocchia, che ha deciso di cederlo, con il parroco di Nichelino don Riccardo Robella che ha ripercorso la storia del Don Bosco, per arrivare a spiegare come il sogno sportivo pensato dal suo predecessore don Joe non era più sostenibile dal punto di vista economico: " La parrocchia fa tante cose ma non i miracoli ", ha spiegato, rivolgendosi alle tante persone convenute nel comitato di quartiere Kennedy per conoscere meglio i dettagli dell'operazione.

Ci vorranno un paio d'anni, ma poi Nichelino avrà una via Pateri rimessa a nuovo e riqualificata , con un manto stradale non più contrassegnato da voragini e buche . Un problema ulteriormente evidenziato in tutta la sua gravità nelle settimane scorse segnate da pioggia e maltempo.

Il sindaco Giampiero Tolardo ha spiegato che non si poteva fare altrimenti: "Questo è un bel quartiere, ma da tempo una questione aperta è via Pateri, anche se si tratta di una strada abbastanza recente. Ci sono stati sicuramente degli errori, se spesso si verificano cedimenti e problemi, per cui non si poteva attendere oltre. Oggi l'opera è finalmente realizzabile, con 40 nuovi alloggi che nasceranno e in contemporanea verrà costruita una piastra polivalente in modo che si possa ugualmente dare una possibilità di sfogo ai ragazzi".

Le palazzine che verranno costruite sul campo da calcio saranno simili a quelle già presenti su via Pateri, per mantenere comunque un continuum urbanistico. " E poi ci sarà finalmente la nuova strada - ha aggiunto Tolardo - con i lavori che partiranno dopo la realizzazione dei primi due lotti dell'intervento di edilizia. E insieme a questo si potrà realizzare anche un intervento di ampliamento del vicino comitato di quartiere Bengasi, che ha spazi più angusti e necessità di incrementarli, con la creazione di uno nuovo gazebo".

Tolardo spegne le polemiche: "Non si poteva fare altrimenti"

Non sono mancate, tra i presenti, le voci di dissenso rispetto a questo intervento, perché viene cancellata una parte storica del quartiere e si teme una speculazione con un massiccio intervento edile, ma Tolardo ha spiegato che questa era l'unica via percorribile: "I bilanci dei piccoli comuni non permettono voli pindarici, in questo modo porteremo a termine un progetto di riqualificazione che avevamo in mente da tempo".