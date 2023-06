"Clicca bene, vivi meglio": a Nichelino si affronta il tema delle truffe online e delle fake news

"Clicca bene, vivi meglio" è il titolo di una breve serie di incontri che il Comune di Nichelino organizza per aiutare tutti, giovani e meno giovani, a navigare in internet in modo sicuro.

Appuntamento alla biblioteca civica Arpino

Gli incontri sono in programma alla biblioteca civica Arpino (via Turati 4/8) grazie all'impegno dei ragazzi del servizio civile.

Il primo appuntamento sarà per affrontare il tema delle truffe online martedì 27 giugno, dalle ore 18 alle 19. Una settimana dopo, il 4 luglio, dalle 18 alle 19.30 si parlerà invece di fake news. Per imparare a riconoscere le notizie vere dalle tante bufale che circolano (non solo) in rete.

"Cervi Sonici": prorogato il termine per le candidature

Intanto, è stato prorogato fino a martedì 27 giugno il termine per presentare le candidature online per entrare a far parte del gruppo di giovani 'Cervi Sonici' che sarà impegnato a vario titolo durante le serate del Sonic Park Stupinigi.

Si cercano giovani nichelinesi, con un’età compresa tra i 18 e 29 anni, per attività di accoglienza, informazione, supporto organizzativo. E 3 giovani , con un’età compresa tra i 25 e 29 anni, per attività di coordinamento. Candidature al link: https://forms.gle/FsASKYo6RwMPcuiS7