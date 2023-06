Processo Askatasuna-No Tav, Nicoletta Dosio alza la voce: “Né burattini, né burattinai”

Nuova udienza al processo contro alcuni esponenti del centro sociale Asaktasuna e del movimento No-Tav: questa mattina, al Tribunale di Torino, sono stati ascoltati diversi testimoni della difesa tra cui la storica attivista del movimento Nicoletta Dosio e il cantautore Willie Peyote.

“Né burattini, né burattinai”

Dosio, in particolare, ha precisato la propria posizione rispetto alle “influenze” del centro sociale nei confronti del movimento: “Askatasuna - ha dichiarato – fa parte del movimento No Tav ma non esiste nessuna egemonia: le decisioni vengono prese in modo collettivo e condiviso, senza una votazione formale ma in sintonia e con consenso durante le assemblee. Le accuse verso Askatasuna non sono realistiche perché non siamo né buratti né burattinai, ma persone che lottano per un futuro dignitoso per tutti”.

Dosio ha poi parlato rispetto ad alcune pratiche utilizzate dal movimento durante le lotte in Val di Susa, come l'utilizzo di indumenti per mascherarsi o il lancio di oggetti: “Durante - ha proseguito – alcune azioni, ad esempio nei pressi della zona rossa, siamo volutamente travisati per dire no alla militarizzazione del territorio e all'utilizzo di aree di interesse strategico delimitate e sottratte alla popolazione del territorio. In ogni caso, si tratta di azioni difensive avallate dal movimento e dalle persone che lo compongono come diritto e dovere dei cittadini alla resistenza”.

L'attivista, infine, ha le motivazioni che l'hanno portata a violare le misure preventive a cui è stata sottoposta negli anni come l'obbligo di firma poi diventato arresti domiciliari: “L'ho fatto – ha concluso – perché le ho sempre ritenute misure ingiuste e sproporzionate: ho continuato a violarle perché la protesta riuscisse a diventare sentita e condivisa da sempre più persone”.

Peyote: “Ad Aska i miei primi concerti"

Willie Peyote ha invece ripercorso la propria “relazione” con il centro sociale: “L'ho frequentato – ha affermato – da ascoltatore di altri musicisti, da semplice avventore per bere una birra e da cantante: Askatasuna mi ha dato la possibilità di suonare quando non attiravo cachet e qui ho presentato il mio primo EP nel 2015, evento che mi diede la possibilità di allargare il mio pubblico. Pur non occupandomi di politica e sociale ho anche partecipato a talk, compresi alcuni sul movimento NoTav, oltre ad esibirmi al Festival Alta Felicità sempre a titolo gratuito”.

In chiusura, il cantautore e rapper ha anche parlato della propria partecipazione al “concertone” dello scorso ottobre nel controviale di corso Regina Margherita: “Ho fatto – ha aggiunto – qualche pezzo non amplificato in un evento che non prevedeva un palco e nemmeno troppo affollato; dopodiché sono stato denunciato, ma sono ancora in attesa di capire gli sviluppi”.