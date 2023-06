Pulizia dei marmi, nuove fioriere e luci: la Galleria Subalpina torna a splendere

No a negozi di media e grande vendita

Brand di livello

Pulizia dei marmi e nuove fioriere

Le rassicurazioni

Nei prossimi mesi ed anni il centro di Torino sarà interessato da cantieri importanti, da quello attualmente in corso su via Po che durerà anche per buona parte del 2024, a quello della metro 2. La futura linea prevede infatti una fermata in piazza Carlo Alberto.

Chiavarino ha rassicurato Blackstone che l'impatto, così come il disagio, di questi lavori per le attività commerciali sarà contenuto.