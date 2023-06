Santena, presto bonificato il tetto dell’impianto sportivo Antonio Janni in via Tetti Agostino

Un nuovo edificio bonificato dall’amianto nel Comune di Santena. Grazie a nuovi contributi per gli interventi di bonifica per gli edifici, concessi dalla Regione Piemonte per la rimozione di manufatti contenenti amianto, il tetto dell’impianto sportivo Antonio Janni in via Tetti Agostino sarà messo a norma.

La Regione Piemonte ha liquidato circa il 35% dell’importo assegnato, mentre il restante sarà saldato una volta ottenuto il certificato di regolare esecuzione. «I lavori devono avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2024 - precisa Cristian Barbini assessore con deleghe agli impianti sportivi e manutenzione degli edifici pubblici - per questo ci attiveremo subito per affidare l’incarico. L’amianto è un materiale, che se deteriorato, è pericoloso per la salute; per questo è bene procedere via via con la rimozione in tutti gli edifici. Voglio però rassicurare che la copertura in oggetto ad oggi non risulta deteriorata o danneggiata e pertanto si interviene preventivamente. E’ un lavoro che dev’essere fatto con cautela e solo da ditte specializzate nella rimozione e smaltimento amianto in modo corretto al fine di garantire la salute e l’incolumità di tutti. Come Amministrazione ci siamo mossi tempestivamente per richiedere contributi tramite bando regionale: la salute dei cittadini è la nostra priorità».