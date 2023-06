Lo Russo in Barriera di Milano, lo scetticismo della Circoscrizione 6: "Bene il sopralluogo, ma servono fatti"

Continua a far discutere il sopralluogo svolto nella giornata di ieri dal sindaco Stefano Lo Russo nel quartiere Barriera di Milano, zona che presenta forti problemi di criminalità e di spaccio. Il primo cittadino ha dichiarato che il quartiere necessita di maggiori controlli, più strumenti e azioni concrete per ripristinare la legalità nella zona.

Lo Russo in Barriera, Lomanto: “I controlli noi li chiediamo da sempre”

Una posizione apprezzata in parte dal presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto: “Quando il sindaco viene sono felice, così si rende conto della situazione: il problema è che viene dopo un anno e mezzo a chiedere più controlli, mentre noi li chiediamo da sempre. E gli esempi, in tal senso, non mancano: “Il 20 giugno abbiamo fatto una richiesta per maggiore presenza di polizia Municipale, se il sindaco volesse potrebbe smuovere le forze necessarie”.

“È dal primo giorno che chiediamo un controllo capillare sugli stabili (affitto, subaffitto e subsubaffitto).E’ nato che il punto di partenza per combattere il degrado sono gli immobili nelle aree dello spaccio, perché i pusher lì ci vivono” ha proseguito Lomanto. Il presidente ha poi affermato: “Abbiamo anche richiesto il daspo urbano, che a Milano ha dimostrato di funzionare”.

“Se il sindaco viene solo per un sopralluogo sembra solo campagna elettorale. Dopo un anno e mezzo ho capito che alla gente non interessa un sopralluogo di un quarto d'ora. Quindi va bene la visita, ma servono fatti concreti” ha concluso Lomanto.

La Circoscrizione 7 chiede attenzioni

Chi si è subito accodato al sopralluogo è poi Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, “vicina di casa” della Circoscrizione 6: "Caro sindaco, ti aspettiamo anche in Aurora” La consigliera, con i colleghi Domenico Giovannini e Francesco Caria, ha presentato un’interpellanza per sapere se il primo cittadino ha intenzione di effettuare un sopralluogo anche in Aurora e per chiedere più controlli .

Marrone contro Lo Russo: “Passerella”

Il sindaco Lo Russo, piuttosto che esibirsi in passerelle mediatiche nelle periferie abbandonate, farebbe meglio a sbloccare la "Proposta di Deliberazione ad iniziativa popolare sul DASPO Urbano" che il Consiglio Comunale ha impantanato, ignorando le centinaia di cittadini torinesi che l’hanno sottoscritta" a dichiararlo è l'assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, sostenitore della petizione.

"Mentre Lo Russo "scopriva" degrado e spaccio a Barriera di Milano e scaricava il barile sulla Questura, dal 2019 Torino attende l'applicazione del Protocollo per la sicurezza integrata firmato da Comune, Regione Piemonte e Ministero dell'Interno, e fino ad ora disapplicato. Proprio in quel protocollo - prosegue Marrone - , il Comune di Torino prendeva impegni chiari rispetto alla modifica del Regolamento di Polizia Municipale per l'attuazione del "DASPO Urbano". Una misura operativa che consente di svuotare davvero le piazze di spaccio, che ad esempio nella Milano di Beppe Sala è già a regime da anni. A questo si era aggiunta la Proposta di Deliberazione presentata dai cittadini la scorsa estate, che impegna il Comune a rispettare questo impegno istituzionale, fino ad ora mai nemmeno discussa in Sala Rossa. Il sindaco Lo Russo affronti le proprie responsabilità senza temere imbarazzi e ritorsioni dall’ala sinistra della sua maggioranza da sempre allergica su temi securitari. Invece che fare il pesce nel barile, serve approvare la nostra proposta per togliere i delinquenti da strade, piazze, giardinetti e metterli finalmente dietro le sbarre".