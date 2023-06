Lo Russo va nella zona dello spaccio di Barriera. Il sindaco al Questore: "Servono più controlli"

Barriera di Milano, uno dei quartieri più difficili della città. E’ qui che il sindaco Stefano Lo Russo si è recato questa mattina a fare un sopralluogo. E al termine del faccia a faccia con residenti e polizia di Torino nord, la richiesta del primo cittadino è una e chiara: “Servono più controlli delle forze dell’ordine”.

Lo Russo a confronto con la polizia

Lo Russo è andato precisamente in corso Giulio Cesare, per vedere direttamente con i suoi occhi la situazione complessa in cui si trova questa area del capoluogo, dove criminalità, spaccio e alloggi in pessime condizioni igienico-sanitarie sono la quotidianità. In Barriera il sindaco ha incontrato il vicequestore aggiunto Roberto De Rosa.

“Mi ha illustrato – spiega il primo cittadino, in un post su Facebook - il lavoro che svolge quotidianamente insieme alle colleghe e ai colleghi delle forze dell’ordine e con il supporto della nostra Polizia Municipale: il presidio sul territorio delle forze dell'ordine è fondamentale e va intensificato”.

Più controlli in Barriera

Dopo il sopralluogo Lo Russo, ha chiesto al Questore Vincenzo Ciarambino: “di aumentare ulteriormente e di rendere incisivi i controlli sul territorio, in particole nelle zone in cui è maggiormente necessario aumentare la sicurezza delle cittadine e dei cittadini, come corso Giulio Cesare, piazza Crispi, le aree limitrofe al Mercato di Piazza Foroni”. Una zona da sempre considerata uno dei fortini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

"I cittadini devono poter vivere in sicurezza i quartieri"

“La legalità – prosegue il primo cittadino - è per noi un valore fondamentale e coniugare sicurezza sociale, inclusione e controllo del territorio è la vera sfida anche culturale che abbiamo davanti. Vogliamo davvero permettere alle cittadine e ai cittadini di poter vivere in sicurezza i quartieri, le vie, le piazze”.

La metro 2

Nei prossimi anni sono previsti importanti investimenti di riqualificazione nei quartieri di Torino nord grazie ai fondi europei del Pnrr, ma soprattutto alla metro 2. La nuova linea della metropolitana partirà da Rebaudengo, per poi passare in corso Giulio Cesare, al San Giovanni Bosco, Manifattura Tabacchi: il primo lotto arriverà fino al Politecnico di corso Duca degli Abruzzi.