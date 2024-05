Accoltella il compagno al termine di una lite: tentato omicidio a Orbassano

Non è in pericolo di vita, l'uomo aggredito dalla compagna ieri sera alle ore 20 circa a Orbassano in via Papa Giovanni.

Dalla ricostruzione degli inquirenti la donna, di 29 anni, lo avrebbe colpito quattro volte con un coltello da cucina, sferrando due colpi all'addome e due alla schiena.

Le liti in casa dei due erano frequenti e l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una di queste.

L'uomo, 27 anni, è stato ricoverato all'ospedale Molinette di Torino dove è stato subito operato. Una volta sveglio, è stato portato nel reparto di chirurgia. La donna invece è stata arrestata e portata in carcere Lorusso e Cutugno.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.