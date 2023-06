Al via le iscrizioni per l'Aiace Summer School

Come tradizione, ritorna l’AIACE Summer School, l’iniziativa didattica estiva che Aiace Torino dedica dal 2017 ai mestieri creativi del cinema.

Anche quest’anno verrà proposto lo stage Pitch & Dream, il corso di formazione per la realizzazione di cortometraggi, abbinato a un concorso, che, per la prima volta, non sarà decentrato in Regione, ma si svolgerà a Torino, al Piccolo Cinema (via Cavagnolo 7), dal 16 al 20 settembre. Il workshop è indirizzato a giovani registi, sceneggiatori e studenti che abbiano già un’idea per la realizzazione di un corto e vogliano trovare un produttore o avere le indicazioni per autoprodurlo. L’accesso è limitato al numero massimo di dieci iscritti, per il quale sono aperte le selezioni.

Per partecipare è necessario inviare entro domenica 30 luglio, tramite l’apposito modulo disponibile sul sito www.aiacetorino.it , un testo scritto della lunghezza di tre pagine al massimo, contenente il soggetto del cortometraggio, le note di regia, le motivazioni e il curriculum dell’autore.

Gli autori selezionati lavoreranno con una sceneggiatrice, un distributore, un produttore, registi ed esperti di pitching. Attraverso sessioni singole e collettive, che si alterneranno a incontri con professionisti del settore, i partecipanti arriveranno a individuare una strategia produttiva in grado di portare alla possibile realizzazione dei loro progetti. Come sempre, anche la Summer School 2023 conta su un qualificato team di docenti, rappresentativo di diverse professionalità e composto dalla sceneggiatrice Valia Santella, vincitrice di due David di Donatello, un Nastro d’argento e un premio Flaiano e collaboratrice di alcuni dei maggiori registi italiani (tra cui Nanni Moretti e Marco Bellocchio), dal distributore Flavio Armone, fondatore di Lights On, sales company del cinema di qualità focalizzata soprattutto sui cortometraggi, dal produttore Alessandro Giorgio, dal 2014 attivo nella Withstand di Milano, dal regista Massimiliano De Serio e dal documentarista e coordinatore di AIACE Torino Enrico Verra.