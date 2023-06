Tutto pronto per Cuneo Illuminata: sabato 1° luglio l’inaugurazione

L’attesa sta per finire: nel weekend inizia ufficialmente Cuneo Illuminata 2023, che animerà il capoluogo della Granda attraverso attività artistiche e culturali ma soprattutto solidali.

Il programma del primo fine settimana

Sabato 1° luglio in piazza Galimberti si comincia con l’inaugurazione della manifestazione incentrata sui fiori: alle 21.30 i saluti istituzionali, alle 22 e 22.30 gli straordinari spettacoli di luci a tempo di musica lasceranno tutti gli spettatori a bocca aperta (alla stessa ora anche domenica 2 luglio), mentre alle 22.45 ci penserà Jerry Calà a far ridere con il suo concert show “50 anni di libidine”.

Dalle 16 alle 23 in via Roma saranno invece presenti i mercatini dell’associazione “Made in Cuneo”, che esporranno meravigliosi manufatti di artigianato artistico. Alle 18 in piazza Galimberti la performance del gruppo “Eso Es”, associazione di Clown Terapia. Insieme a loro ci sarà Armando Group, che esporrà alcuni veicoli e distribuirà palloncini ai più piccoli.

Domenica 2 luglio dalle 21.30 alle 01 la grande festa anni ’70 “Flower Power” in collaborazione con Palà Club è pronta a riempire via Roma con tanti “figli dei fiori” per ballare le grandi hit del passato rivisitate in chiave moderna. Il programma completo del weekend è disponibile su www.cuneoilluminata.eu/programma.

La manifestazione

La kermesse, giunta alla sua 7° edizione, è organizzata dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte il Comune di Cuneo, il Comitato Madonna del Carmine, l’ATL del Cuneese, Promocuneo, Conitours, Confartigianato Imprese Cuneo e WeCuneo) con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, con il sostegno di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Cuneo, ATL e numerosi sponsor del territorio.

Più sostenibilità e solidarietà

Oltre all’attenzione per l’ambiente (luci a led e zero volantini di carta per una maggiore sostenibilità), sono diverse le finalità benefiche della manifestazione: durante le serate sarà infatti aperta la raccolta fondi e la vendita dei gadget (da parte dei volontari di Cuneo Illuminata) in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, mentre i ricavati della cena “Milleluci nel piatto” saranno destinati alla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus e quelli della “Corsa sotto le luci” all’associazione La Cura nello Sguardo.

La settimana successiva: il Compleanno del Rondò dei Talenti

L’edizione di quest’anno sarà ancora più speciale: Cuneo Illuminata, infatti, festeggerà insieme a Fondazione CRC il primo compleanno del Rondò dei Talenti con un insieme di iniziative da giovedì 6 a domenica 9 luglio. Grande attesa per sabato 8 luglio, giornata ricca di appuntamenti: il laboratorio “Talenti in fiore” in via L. Gallo, lo spettacolo di bmx freestyle in corso Nizza, il taglio della torta e lo straordinario spettacolo d’arte monumentale “Mu, cinématiques del fluides”, realizzato dalla compagnia francese “Transe Express” in collaborazione con Mirabilia Festival Europeo.

Giovedì 6 luglio da non perdere la tradizionale cena “Milleluci nel piatto” promossa da WeCuneo e Conitours, in cui la cucina di eccellenza incontra la solidarietà. Info e prenotazioni: 0171698759 o info@cuneoalps.it.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito web www.cuneoilluminata.eu.