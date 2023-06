Domenica 2 luglio l'Assietta Legend torna al percorso tradizionale

Un ritorno al passato, per rivivere le emozioni che hanno scritto la storia di una competizione giunta alla sua trentacinquesima edizione: questa in sintesi l’edizione 2023 dell’Assietta Legend, classicissima della mountain bike in programma domenica 2 luglio a Sestriere, con l’ormai tradizionale patrocinio della Città metropolitana di Torino.

L’Assietta Legend nel 2023 ritorna al suo tracciato originale, con qualche piccolo aggiustamento per adeguarlo alle esigenze di oggi. La distanza di 63 km e il dislivello positivo di 1.870 metri fanno dell’Assietta Legend un appuntamento di rilievo assoluto. La gara Adventure, Gravel & E-Bike propone invece una distanza di 26 Km, un dislivello positivo di 820 metri, per una escursione cicloturistica per non tesserati, adatta anche alle biciclette gravel e alle e-bike.

Il tracciato di gara dell’Assietta Legend si sviluppa per un lungo tratto sulla Strada Provinciale 173, che per l’occasione sarà chiusa al traffico motorizzato, in un ambiente montano di grande suggestione, ripercorrendo luoghi e passaggi tecnici che hanno reso celebre il Tour dell’Assietta sin dal 1988. Il percorso di montagna è completo, spettacolare, panoramico, duro e divertente, con l’immancabile partenza dai 2035 metri di Sestriere Colle, per dare vita a quello che nel tempo è diventato per tutti il Giro dell’Assietta, tracciato da quei pionieri della mountain bike che hanno costituito l’asse fondante del Grs Alpina, la società che ancora oggi organizza l’evento. Si corre per lunghi tratti al di sopra dei 2000 metri di altitudine, toccando il Colle Basset a 2424 metri, lambito in partenza e ultima cima prima dell’arrivo, il Colle dell'Assietta a 2472 metri, con la stele dell’aquila simbolo delle montagne olimpiche e della gara. Senza dimenticare i 2497 metri del Col Lauson, i 2381 del Col Blegier e il punto più alto della corsa, il monte Genevris, a 2533 metri, con il suo faro degli Alpini.

La gara Adventure, Gravel & E-Bike parte da Sestriere, tocca il Colle Basset, scende verso Sauze d’Oulx passando per Sportinia, sale al Colle Bourget, torna al Basset e rientra a Sestriere.

L’Assietta Legend è aperta a tutti i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana e agli Enti di promozione sportiva in possesso dell’idoneità medico-sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI in corso di validità. Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica; non è pertanto ammessa la partecipazione dei tesserati per il cicloturismo. I concorrenti della categoria Marathon Legend saranno suddivisi nelle categorie Elite maschile, Under 23, Open femminile, Elite Sport, Master maschili da 1 a 8, Master Women 1 e 2.