Ultimo saluto a Mario Virano, "Uno dei più grandi torinesi degli ultimi decenni"

C'è una sala congressi gremita, all'Unione Industriale. C'è anche un bus, parcheggiato in via Vela, che ha portato una nutrita delegazione dalla Francia. Nel giorno dei funerali, una cerimonia laica ha voluto ricordare Mario Virano , scomparso pochi giorni fa e uno dei principali artefici della grande opera della Torino-Lione. Un momento che segue di circa una settimana l'incontro che, poche stanze più in là, aveva invece illustrato i futuri bandi della tratta italiana della galleria che collegherà Italia e Francia.

I ricordi

" Virano abbinava competenza e capacità di mediare - dice Gabusi -, scegliendo il linguaggio giusto per andare avanti. Sono persone come lui che modificano gli eventi e che cambiano la storia per la collettività ".

"Ho trovato pochissime persone nella mia vita pubblica che ho ammirato come Mario Virano - ricorda Monti -. È stato un esempio di coraggio e dedizione, ma anche di forza in un momento che era di difficoltà. Ogni conversazione con lui rassicurava. Abbiamo condiviso l'importanza che quell'opera aveva, soprattutto in quel momento e in quei mesi. Si è lavorato per il futuro e non per la popolarità personale. Tutti dovremo essere grati a lui, in futuro".

Foietta: "Miglior vittoria della ragione e della conoscenza"

"Mario è stato il miglior interprete della vittoria della ragione e della conoscenza su oscurantismo e ignoranza, anche sulla stupidità - conclude l'architetto Paolo Foietta, presidente della delegazione italiana della Commissione intergovernativa -. I risultati ottenuti sulla Torino-Lione sono fatti e non opinione. Lui sapeva tenere insieme bello e funzionale, passato e futuro, nel migliore di modi. A noi toccherà proseguire sulla strada che ha tracciato, cercando di lavorare di più e meglio".

Tra le persone che ne hanno tratteggiato il ricordo, anche un amico che ha lanciato la proposta di intitolare a Virano la stazione ferroviaria di Susa.