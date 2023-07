A Moncalieri si torna a fare i conti con i bocconi avvelenati nelle aree cani

L'arrivo dell'estate non ha portato solo concerti, spettacoli ed eventi, a Moncalieri purtroppo sono stati segnalati bocconi avvelenati nelle vicinanze di alcune aree cani.

La scoperta in zona Borgo San Pietro

Non si ha rispetto neppure degli amici a quattro zampe, con alcuni residenti di Borgo San Pietro che hanno allertato dopo i ritrovamenti avvenuti tra via Bosso, via San Giovanni Bosco e corso Trieste. Sono stati rinvenuti pezzi di cibo corretti con del veleno e lasciati apposta vicino ad un'area di sgambamento.

Indagano gli agenti della Polizia locale

La (poco piacevole) novità è stata segnalata al Comune ed alle forze dell'ordine, in primis la Polizia locale, che sta effettuando i rilievi del caso.