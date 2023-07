ASD Pro Eureka avvia l’ammodernamento dell’impianto sportivo di Settimo Torinese

Al via i lavori per l’ammodernamento del Centro Sportivo “Guido Sattin” di via Torino a Settimo Torinese. Un progetto ambizioso, che prevede un investimento complessivo di 3,5 milioni di Euro da parte della squadra locale ASD Pro Eureka, con il sostegno del Gruppo CTA – Commerciale Tubi Acciaio, azienda storica torinese con sede a Grugliasco specializzata nel commercio di prodotti in acciaio.

In dettaglio, saranno realizzati quattro campi in erba sintetica di ultima generazione, due a 11, uno a 7 e uno a 5 giocatori e sistemati anche spogliatoi, tribune ed aree attrezzate.

L’apertura del primo campo rinnovato è prevista già nel mese di ottobre 2023, mentre i lavori proseguiranno fino alla fine dell’anno. Sarà possibile prossimamente seguire in tempo reale lo stato di avanzamento lavori dal sito web della Società grazie all’installazione di una videocamera in loco.

Marco Pollastrini, Presidente di ASD Pro Eureka, ha così commentato: “Sono orgoglioso di annunciare l’avvio di un progetto che rappresenta una nuova opportunità per l’ASD Pro Eureka e che avrà ricadute positive per la collettività. I circa 500 tesserati potranno disporre di un nuovo impianto all’avanguardia nel quale allenarsi e giocare le partite, ma non solo, vorrei che diventasse anche centro di aggregazione per la Comunità tutta. Ringrazio il Comune per il supporto lungo tutto l’iter burocratico che ha preceduto l’avvio ai lavori. Questo intervento si inserisce inoltre nell’ambito delle iniziative di sostenibilità promosse dalla Commerciale Tubi Acciaio verso tutti i propri collaboratori e le loro famiglie, già identificate nel relativo piano”.