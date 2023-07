Crack e cocaina, a Torino aumenta il consumo di droga tra gli italiani

La scorsa settimana il sindaco Stefano Lo Russo si era recato nel quartiere della Circoscrizione 6 per parlare con i residenti esasperati, così come con le forze dell'ordine. Un tema su cui il primo cittadino è intervenuto di nuovo oggi dai microfoni di Radio Jukebox. " Purtroppo - ha ammesso - i dati sul consumo di droga non sono confortanti. A Torino e Milano sta crescendo l'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte degli italiani ".

"Difficile contrastare domanda crescente crack"

Per contrastare l'aumento della domanda di droga, e quindi di piazze dello spaccio, il Comune non può operare da solo. Ma lavorare in sinergia, come già fa, con forze dell'ordine e Questura. "La situazione - ha aggiunto Lo Russo - è critica in alcuni aree di San Salvario e Barriera di Milano. L'obiettivo è quello di coniugare la parola legalità e sicurezza con due questioni: in primis è necessario incrementare la sicurezza sociale, dall'altro il presidio del territorio". "È complicato contrastare la domanda crescente di cocaina e crack. È un dato preoccupante, che non aiuta contrastare il fenomeno dello spaccio", ha concluso il sindaco.