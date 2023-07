A Mirafiori Sud, il Festival Afro & Rom

La IV edizione di Estate A Sud, rassegna estiva di appuntamenti dal martedì al sabato a Mirafiori Sud, tra Casa nel Parco - casa del quartiere di Mirafiori sud e CPG, con cinema, talk, concerti, spettacoli e attività benessere e per famiglie, ospita dal 12 al 15 luglio il Festival Afro & Rom: jam session, musica dal vivo, laboratori di danza tradizionale Afro e Rom, talk e approfondimenti con attivisti, piatti tipici e bancarelle di artigianato, cinema.

Da un’idea di Ivana Nikolic e Sara Formicola, il FESTIVAL AFRO & ROM nasce con l’intento di offrire occasioni di conoscenza di culture lontane, però presenti e radicate nel territorio cittadino, con workshop di danza, talk, film e musica dal vivo appartenenti alla cultura Romaní e Afro. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, ovviamente gradita l’offerta a sostegno delle attività; prenotazione obbligatoria e a pagamento per i workshop a Spazio WOW sabato 15 luglio.

Giovedì 13 luglio verrà proiettato “Lala” di Ludovica Fales per Cinecomedy a Mirafiori, documentario che racconta la storia di tre giovani nate in Italia da genitori immigrati; alla serata sarà presente la regista con Ivana Nikolic, attivista contro la discriminazione romanì che compare nel film. Ingresso a 3.5 euro per noleggio cuffie Wi-Fi con documento d'identità.