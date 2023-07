Teo Teocoli apre la seconda stagione di Cabaret in Piazza

A Torino per il secondo anno torna la rassegna gratuita "Il Cabaret in Piazza" che Nova Coop organizza presso la Piazza Commerciale Botticelli, in via Sandro Botticelli 85. Dopo il successo della prima edizione, gli spettacoli quest'anno vengono programmati il mercoledì, invece della domenica, con orario di inizio alle 19.



Il primo perfomer ad esibirsi sarà il 5 luglio Teo Teocoli, accompagnato dalla Doctor Beat Band.

Durante lo show Teo Teocoli ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da show man tra cabaret e musica.

L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano.

Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno show di musica e cabaret per una serata di puro divertimento.

Sul palco l’artista è accompagnato dalla DOCTOR BEAT band, composta da 4 musicisti ed una corista.



Per info: https://piazzabotticelli.it/