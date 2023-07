Bus navetta gratuito da Porta Susa per partecipare all'evento "Calici" ad Agliè

È entrato nel vivo il Festival della Reciprocità progettato dalle Tre Terre Canavesane, la rete formata dai Comuni di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese che, a partire dagli eventi principali nei tre centri, crea un nuovo percorso condiviso, grazie al quale il cartellone di eventi culturali dell’area si arricchisce con altri appuntamenti artistici, musicali ed enogastronomici. Un aspetto importante del Festival è la ricerca continua di nuovi orizzonti e di nuove collaborazioni e contaminazioni con altri territori e altre realtà, all’insegna del motto "Dare senza perdere e prendere senza togliere”.

In collaborazione con la Città metropolitana di Torino e nell’ambito del PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, anche quest’anno è a disposizione un servizio di bus navetta da Torino Porta Susa in occasione dei principali eventi. Nei mesi estivi il Festival, patrocinato e sostenuto dal punto di vista logistico dalla Città metropolitana di Torino, propone l’evento “Calici” sabato 8 luglio ad Agliè e la Mostra Internazionale della Ceramica dal 19 agosto al 10 settembre a Castellamonte.

Ad Agliè sabato 8 luglio a partire dalle 19,30 in occasione della manifestazione “Calici”, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, il pubblico potrà confrontarsi con 42 produttori vitivinicoli e 22 tra produttori, trasformatori agroalimentari e chef, che saranno i protagonisti assoluti dell’evento organizzato dal Comune, nell'ambito del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane. “Calici” è organizzato sotto la direzione artistica di Daniele Lucca di Wine Voice Radio&Podcast e con la collaborazione della Pro Loco di Agliè. Le 42 aziende vitivinicole che si presenteranno appartengono al Consorzio Tutela Caluso, Carema, Canavese e all’associazione dei Giovani Vignaioli Canavesani. Ospiti del 2023 saranno invece la Barbera d'Asti della Cantina Post Dal Vin e quella dell’azienda Terre del Barbera di Rocchetta Tanaro, di cui è titolare il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Per accompagnare i vini sono stati chiamati 22 tra Maestri del Gusto, chef e aziende agricole e artigiane agroalimentari locali, insieme ai collaudati chef vercellesi per i risotti. Ci sarà spazio anche per i produttori di olio extra vergine canavesano, del genepy del Parco Nazionale Gran Paradiso e dei vermouth, proposti questi ultimi da un’azienda produttrice di mirtilli a Moncrivello e da alcune aziende vinicole canavesane. Tutte le informazioni sulla manifestazione e per l’acquisto dei biglietti d’ingresso sono disponibili al link https://linktr.ee/aglie

Nell’ambito del PUMS, per chi vorrà raggiungere Agliè da Torino senza utilizzare l’auto è disponibile il servizio di bus navetta gratuito, con partenza alle 18 dalla stazione di Porta Susa e ritorno entro le 24 a Torino, con prenotazione obbligatoria al numero 011-9833504 o via e-mail all’indirizzo gite@kubabaviaggi.it

Nella serata di sabato 8 luglio ad Agliè si esibirà la band The Sweet Life Society, un progetto musicale nato nel 2009 dai producer sabaudi Gabriele Concas e Matteo Marini che ha all’attivo tre album e ha partecipato a prestigiosi festival e venue in Gran Bretagna, Olanda, Germania e Italia Ad accompagnare in musica il pre e il post concerto sarà il dj-set DiscoVintage Experience, proposto dall’omonima associazione, che, con i suoi speaker, racconterà la serata ed i suoi protagonisti in diretta radiofonica su Radio Alfa Piemonte con lo speciale “Radio Live Calici”. Tra i protagonisti della serata anche la pittrice fiorentina Elisabetta Rogai, che dipingerà con i vini canavesani, utilizzati al posto dei colori. Senza dimenticare le performance itineranti di Madame Flûte e del mago Daigoro.

La manifestazione sarà preceduta venerdì 7 luglio alle 18 nel salone polifunzionale Franco Paglia da un convegno sul tema “Cambiamento climatico: gli effetti sul territorio e sulla viticoltura, l'ausilio della ricerca, le risposte della politica agricola territoriale. Comportamenti etici e visione per il futuro”. Parteciperanno all’incontro il Sindaco di Agliè, Marco Succio, il direttore d’orchestra e produttore vitivinicolo Beppe Vessicchio, la climatologa e ricercatrice dell’Università di Torino Fiorella Acquaotta, l’agronomo e docente all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Maurizio Gily, il Vicepresidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Silvio Barbero, il direttore del Settore Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Paolo Balocco, il Presidente di Coldiretti Torino Bruno Mecca Cici. In collegamento web interverranno il gastronomo, docente e conduttore di Linea Verde su Raiuno Giuseppe “Peppone” Calabrese e il presidente nazionale di Assoenologi Riccardo Cotarella.