Depeche Mode a Torino per la prima tappa italiana del Memento Mori tour

I Depeche Mode tornano in Italia con tre imperdibili appuntamenti per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. E E per la prima tappa saranno di scena il 23 marzo 2024 al Pala Alpitour di Torino.

Con oltre due milioni di biglietti venduti fino ad oggi per il Memento Mori Tour e dopo il sold-out in Nord America e in Europa, i Depeche Mode annunciano altre date del tour europeo nel 2024. La tappa invernale del Memento Mori Tour prenderà il via il 22 gennaio alla O2 Arena di Londra, Regno Unito.