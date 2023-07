Grugliasco, duemila spettatori per il Festival internazionale sul Filo del Circo

Duemila spettatori per la ventunesima edizione del Festival Internazionale Sul Filo del Circo di Grugliasco, che si è concluso nel weekend appena trascorso con appuntamenti al Parco Culturale Le Serre e in borgata Gerbido. Quest’anno, infatti, la location della kermesse, organizzata dal centro di produzione blucinQue/Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo, si è estesa dal centro di Grugliasco fino alle borgate Paradiso, Lesna e Gerbido, dove si sono tenuti spettacoli all’aperto e laboratori circensi rivolti a tutti.

Sul filo del Circo, che quest’anno si è tenuto dal 17 giugno al 9 luglio 2023, ha presentato in cartellone 9 spettacoli di 8 compagnie di rilievo internazionale di cui 5 prime nazionali, per un totale di 18 repliche, 2 laboratori di arti circensi e un seminario della FEDEC sulla sicurezza nelle scuole di circo.

“Sono grato al Comune di Grugliasco per la lungimiranza e la visionarietà che ha messo nell'accompagnare questo nostro progetto, con il quale si rinnova da oltre vent’anni la stretta collaborazione – afferma il direttore di produzione del centro blucinQue/Nice, Paolo Stratta -, e sono grato alla Fondazione Piemonte dal Vivo per riconoscere e sostenere assieme a noi le eccellenze internazionali che ospitiamo nella nostra programmazione”.

Gli spettacoli più applauditi sono stati Chouf le Ciel della compagnia marocchina Colokolo, andata in scena al Teatro Le Serre per due serate, il 4 e 5 luglio: un concentrato di salti alti fino a nove metri, cadute libere e risate; Ponto de Partida con la funambola Jessica Lane, una delle tre artiste donne al mondo a camminare su cavo a grandi altezze che, nella serata di mercoledì 5 luglio ha tenuto tutto il pubblico con il fiato sospeso esibendosi in una spettacolare camminata danzata su un cavo teso all’interno del parco culturale Le Serre a sei metri di altezza; Exit the tour del collettivo Salement Cirque, che è stato protagonista, in prima nazionale, delle ultime due serate di kermesse con i suoi artisti internazionali laureati all’École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) di Bruxelles: in scena le discipline circensi più diverse, dal palo cinese alla corda molle, dall’acrodanza ai tessuti aerei fino al verticalismo e all’hula hooping, portate al loro massimo livello tecnico.

Buon riscontro anche per Extraordinaire di Accademia Cirko Vertigo, programmato nelle serate del 22 e 23 giugno al TLS: lo spettacolo ha segnato ufficialmente per gli artisti del terzo anno dell’Accademia, la prima in Italia a rilasciare un diploma di laurea in arti circensi, il passaggio dalla formazione al mondo del lavoro. Successo di pubblico, infine, per La vie est YES! di Cirque Marteau, giovane compagnia con artisti provenienti da Francia, Italia e Cile, in prima nazionale.

Nelle borgate Lesna, Gerbido e Paradiso la nuova produzione di Accademia Cirko Vertigo, Binario Zero: partendo dalle letture dei più noti testi di Italo Calvino, lo spettacolo ha portato in scena, attraverso le tecniche dell’equilibrismo, della danza e dell’acrodanza, del teatro e del lollipop, le avventure di quattro viaggiatrici: ognuna di loro aveva con sé una valigia, ognuna delle quali nascondeva una storia. La programmazione delle borgate è stata arricchita dall’intervento di UCI - Fondazione Uniti per crescere insieme Onlus con i laboratori del progetto Sul Filo del Circo lab_Special Social Edition, spazi di sperimentazione creativa e ludica degli attrezzi del circo, quali palline, clave, diablo, rola bola e travi di equilibrio, aperti a tutti.

Il festival è stato infine impreziosito dall’evento Sicurezza e rigging nelle scuole di circo: alla scoperta del progetto RIGGERS presso lo Chalet Allemand, un momento dedicato alla sicurezza nelle scuole di circo, alla presenza di Lorenzo Albiero, referente per la FEDEC - Rete internazionale per la formazione professionale nelle arti circensi, che ha informato i partecipanti relativamente al progetto europeo RIGGERS, Federico Toso e Adolfo Rossomando, che hanno presentato il progetto TANA SICURA.

Sul Filo del Circo fa parte della serie di festival organizzati dal centro di produzione per il circo contemporaneo blucinQue/Nice, l’unico progetto riconosciuto e finanziato dal MIC in tutto il Nord Italia e uno dei quattro riconosciuti a livello nazionale. A partire dal 2022 ha creato una rete di partenariato con le quattro città di Grugliasco, Chieri, Moncalieri e Settimo Torinese, attorno al fulcro del capoluogo di Torino da cui sono nati i Nice Festival che si sono aggiunti a Sul Filo del Circo di Grugliasco, punto di riferimento per il settore del circo contemporaneo in Italia e all’estero, ereditato da Fondazione Cirko Vertigo che collabora al progetto.