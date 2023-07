Nichelino, dopo la lite invade la corsia e investe il rivale con l'auto: 28enne in manette

Ha investito con l'automobile il rivale, dopo averci litigato. Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via della Rusca a Nichelino, dove i Carabinieri hanno arrestato un 28enne di Moncalieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane ha iniziato a discutere in maniera accesa con un 27enne, sotto gli occhi di numerosi testimoni.