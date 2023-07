Strada dei Ronchi, dal 15 al 23 luglio chiuso il tratto fra piazza Freguglia e strada del Fioccardo

Il tratto di strada dei Ronchi tra piazza Freguglia e strada del Fioccardo sarà chiuso alla circolazione da sabato 15 luglio e fino a domenica 23 luglio 2023. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di demolizione – e la successiva ricostruzione – di un edificio privato che si affaccia su strada dei Ronchi e su piazza Freguglia.

Con l’obiettivo di ridurre i possibili disagi per il traffico derivanti dalla chiusura del tratto di strada, nello stesso periodo verrà istituito il senso unico di marcia in via all’Asilo nel tratto tra via alla Parrocchia e strada del Fioccardo in direzione strada del Fioccardo e già dai prossimi giorni verrà collocata la segnaletica con l’ invito a utilizzare percorsi alternativi.