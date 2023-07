Discarica a cielo aperto in via Passo Buole, Iannò: "L'amministrazione quando pensa di intervenire?"

Scoperta una discarica a cielo aperto in via Passo Buole

“Rumenta, pattume, immondizia di ogni genere e forse, anche rifiuti speciali hanno trovato casa tra via Passo Buole e corso Caio Plinio, precisamente vicino al centro sociale El Paso e nei pressi della ex bocciofila", denuncia il consigliere comunale di Torino Libero Pensiero Pino Iannò.

"Una grande discarica dove è stato abbandonato materiale di risulta di cantiere e sicuramente qualcuno che ha ristrutturato uno stabile, ha pensato che fosse sicuramente più comodo abbandonare il tutto, senza andare in discarica", aggiunge l'esponente del gruppo misto di minoranza.

"I cittadini lamentano di un via vai di furgoni, che indisturbati hanno tagliato la rete di recinzione e depositato ogni sorta di rifiuti. Amministrazione qualcuno vi ha segnalato la situazione della discarica e pensate di chiudere la recinzione e prendere provvedimenti?", si domanda Iannò in conclusione. "E’ mai possibile che ogni volta bisogna presentare un’interpellanza su problematiche che potrebbero essere risolte in breve tempo?”.